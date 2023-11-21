МИД РФ: ВСУ в последние недели использует БПЛА для "охоты" за мирными гражданами

Посол по особым поручениям российского дипведомства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ и наемники наносят целенаправленные удары по социальным учреждениям, когда там много мирных граждан

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние недели устроили массовую "охоту" с использованием ударных беспилотников за мирными гражданами и гражданским транспортом РФ. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"В повседневной практике ВСУ последних недель мы отмечаем массовую "охоту" с использованием ударных беспилотников за мирными гражданами и гражданским транспортом, - сказал он. - Когда операторы дронов точно видят, по кому и как они наносят целенаправленные удары".

По словам дипломата, данные последних месяцев подтверждают, что вооруженные украинские формирования и иностранные наемники наносят целенаправленные удары по социальным учреждениям на российской территории, выбирая моменты наибольшего скопления там мирных граждан. "Для чего используют дальнобойное и высокоточное вооружение, поставляемое западными странами", - добавил он.

Мирошник указал, что украинские вооруженные формирования системно прибегают к неизбирательным обстрелам, использованию взрывоопасного вооружения неизбирательного действия и террористическим методам его использования. "ВСУ используют дальнобойное вооружение с большой зоной поражения, кассетные боеприпасы для ударов по гражданским объектам и практикуют повторные обстрелы, когда под удары уже попадают спасатели и медицинские работники, прибывшие для оказания помощи и спасения пострадавших", - добавил дипломат.