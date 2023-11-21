Мирошник заявил, что более 130 тыс. детей страдают от преступных военных действий Киева

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима обратил внимание на то, что Киев "эту ситуацию стремится максимально усугубить, подвергая методичным обстрелам сооружения школ, университетов, лицеев и детских садов"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 130 тыс. детей вдоль линии боевого соприкосновения прямо или косвенно страдают от преступных действий Киева. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"По данным российской парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 130 тыс. детей вдоль линии боевого соприкосновения прямо или косвенно страдают от последствий или хода военных действий", - отметил он.

Дипломат обратил внимание на то, что "киевский режим эту ситуацию стремится максимально усугубить, подвергая методичным обстрелам сооружения школ, университетов, лицеев и детских садов".

"Число образовательных учреждений, подвергшихся обстрелам со стороны украинских формирований, уже перевалило за две тысячи, - констатировал Мирошник. - Только в Донецкой Народной Республике по данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины республики за период с начала эскалации конфликта в феврале 2022 года повреждены или разрушены более 630 образовательных учреждений. В несколько раз большее число из-за постоянных обстрелов и угрозы жизни детям не могут полноценно работать и вести образовательную деятельность, они переведены на дистанционный формат работы".