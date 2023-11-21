МИД РФ заявил, что Киев готовил жителям Донбасса участь жертв конфликта на Ближнем Востоке

Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что Россия это предотвратила

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Киевский режим готовил жителям Донбасса участь жертв палестино-израильского конфликта, Россия это предотвратила. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Мы убеждены, что, если бы 21 февраля 2022 года не произошел факт признания республик Донбасса Россией и не были бы подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР, не начата спасительная специальная военная операция, то жителей Донбасса ждала бы участь жертв, гибель которых мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке", - сказал он.

"Впрочем, у украинских нацистов есть собственные исторические примеры такие, как львовский Холокост, Волынская резня периода Второй мировой войны, когда они издевались над мирными жителями, исходя из своих политических и националистических соображений", - указал Мирошник.

При этом он подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что 17 февраля 2022 года украинская сторона, открыто поддерживаемая Западом, предприняла попытку нанести военное поражение Донбассу. "В тот момент Киев, грубо нарушая базовые условия минских соглашений и принятых в рамках минского процесса договоренностей, попытался значительно превосходящими силами своих вооруженных формирований провести кровавую зачистку четырехмиллионного непокорного населения Донбасса", - добавил посол по особым поручениям МИД РФ.

Как отметил Мирошник, по данным, подтвержденным Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, на протяжении недели с 17 по 24 февраля по населенным пунктам Луганской и Донецкой народных республик ежесуточно украинские боевики выпускали до 1,5 тыс. боеприпасов. "Что по факту являлось ничем иным, как артподготовкой перед началом активной фазы военной пехотной операции", - резюмировал дипломат.