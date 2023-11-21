Мирошник: Украина еженедельно пытается нанести 70-150 ударов по ЗАЭС и Энергодару

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима добавил, что украинская массированная атака беспилотников сопровождалась "нарушением режима тишины во время проведения 2 ноября ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют радиационно опасные объекты, пытаясь вызвать радиационную катастрофу, число ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Энергодару составляет 70-150 еженедельно. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Вопрос попыток создания радиационной катастрофы для киевского режима стоит отдельным пунктом, так как ВСУ и другие спецслужбы Украины предпринимали многократные попытки нанесения ударов сразу по трем ядерным объектам, находящимся в ведении России, - сказал Мирошник. - Чаще всего ударам украинских вооруженных формирований подвергалась Запорожская АЭС. Цифра еженедельных ударов по ЗАЭС и Энергодару с использованием ударных БПЛА (беспилотников - прим. ТАСС) составляет от 70 до 150 в неделю".

Дипломат добавил, что украинская массированная атака беспилотников сопровождалась "нарушением режима тишины во время проведения 2 ноября ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС".

Кроме того, Мирошник отметил, что режим президента Украины Владимира Зеленского "продолжает инициировать угрозы безопасности другим российским ядерным объектам". "В частности, 26 октября Курская АЭС подверглась трем нападениям украинских БПЛА. Россия проинформировала руководство МАГАТЭ и государства - члены агентства об этих инцидентах, создавших опасность радиационного заражения, которое может иметь трансграничные последствия", - подчеркнул он.