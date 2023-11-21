21 ноября, 08:19
Военная операция на Украине

МИД РФ: Киев скрывает последствия подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса

Воздействию подрыва подверглись местные жители, отметил посол по особым поручениям ведомства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские власти до сих пор скрывают последствия подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса, воздействовавшие на местное население. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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"Еще одна техногенная диверсия была проведена украинскими боевиками на территории, подконтрольной Киеву. 5 июня 2023 года был подорван участок аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области. На территории тогда распространилось облако ядовитого вещества, и его воздействию подверглись местные жители, но последствия своей же собственной провокации киевский режим скрывает до сих пор", - сказал Мирошник. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМирошник, Родион Валерьевич
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