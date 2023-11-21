МИД РФ: Киев скрывает последствия подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса

Воздействию подрыва подверглись местные жители, отметил посол по особым поручениям ведомства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские власти до сих пор скрывают последствия подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса, воздействовавшие на местное население. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Еще одна техногенная диверсия была проведена украинскими боевиками на территории, подконтрольной Киеву. 5 июня 2023 года был подорван участок аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области. На территории тогда распространилось облако ядовитого вещества, и его воздействию подверглись местные жители, но последствия своей же собственной провокации киевский режим скрывает до сих пор", - сказал Мирошник.