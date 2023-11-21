Замглавы МИД РФ принял у посла Туркмении копии верительных грамот

Андрей Руденко и Эсен Айдогдыев также обсудили актуальные вопросы российско-туркменистанского сотрудничества, включая предстоящие двусторонние контакты

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял у посла Туркмении в Москве Эсена Айдогдыева копии верительных грамот. Об этом сообщается на сайте дипведомства России.

"21 ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А. Ю. Руденко принял у вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Российской Федерации Э. М. Айдогдыева копии верительных грамот", - отметили в МИД РФ.

В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы российско-туркменистанского сотрудничества, включая предстоящие двусторонние контакты. Кроме того, был подтвержден обоюдный настрой сторон на дальнейшее укрепление отношений углубленного стратегического партнерства.

17 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи выразил благодарность послу Туркмении в Москве Батыру Ниязлиеву, завершающему свою миссию в России, за вклад в развитие двусторонних отношений на стратегическом уровне.