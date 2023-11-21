МИД РФ: ВСУ массово используют ракеты Storm Shadow для ударов по невоенным целям

Массово применяются ракеты HARM с давно истекшим сроком хранения, добавил посол по особым поручениям российского дипведомства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины массово используют для ударов по невоенным целям ракеты Storm Shadow, ATACMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, из данных, фиксируемых мониторинговыми службами, следует, что "для ударов по невоенным целям, по жилью и социальным объектам вооруженными формированиями Украины массово использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow, SCALP, ATACMS и их модификации и одноклассники, в том числе с кассетной боевой частью".

"Массово применяются ракеты HARM с давно истекшим сроком хранения и в большом количестве переданные США киевскому режиму, реактивные снаряды РСЗО HIMARS, GMLRS и их модификации, произведенные различными государствами западного сговора Рамштайн, снаряды калибра 155 мм с кассетными зарядами, беспилотники, собранные из западных комплектующих, систем управления, взрывных элементов и боевой части", - перечислил он.

"Все перечисленное на фоне захлебнувшегося "контрнаступления" - попытки "кормить кровью мирных" свое бесноватое националистическое меньшинство, которое аплодирует гибели детей, стариков, и женщин", - резюмировал Мирошник.