21 ноября, 08:31
Военная операция на Украине

Мирошник: число пострадавших мирных жителей от ударов ВСУ по РФ достигает 100 еженедельно

Объектами прицельных ударов с использованием высокоточных реактивных снарядов западного производства все чаще становятся социальные коммунальные центры и службы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших от украинских ударов по территории России, еженедельно достигает 100 человек. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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"Еженедельно число пострадавших мирных жителей достигает 60-70, а иногда и 100 человек, - сказал он. - Объектами прицельных ударов с использованием высокоточных реактивных снарядов западного производства все чаще становятся социальные коммунальные центры и службы, куда приходит исключительно гражданское население и [где] работают гражданские сотрудники". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМирошник, Родион Валерьевич
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