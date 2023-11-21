МИД РФ и часть ведомств обсуждают создание структуры для фиксации преступлений ВСУ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. МИД России и ряд других ведомств обсуждают создание структуры, которая документировала бы преступления киевского режима и украинских войск против гражданского населения и нарушения норм международного гуманитарного права. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Не только МИД, но целый ряд других федеральных ведомств сейчас детально обсуждают возможность <...> создания сети, которая занималась бы фиксацией и документированием всех фактов преступлений [киевского режима] против гражданских, преступлений в нарушение международных норм гуманитарного права. Сегодня такая структура крайне необходима на территории РФ и должна активно действовать вдоль линии боевого соприкосновения", - сказал он.