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обновлено 21 ноября, 09:05
Военная операция на Украине

МИД РФ и часть ведомств обсуждают создание структуры для фиксации преступлений ВСУ

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. МИД России и ряд других ведомств обсуждают создание структуры, которая документировала бы преступления киевского режима и украинских войск против гражданского населения и нарушения норм международного гуманитарного права. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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"Не только МИД, но целый ряд других федеральных ведомств сейчас детально обсуждают возможность <...> создания сети, которая занималась бы фиксацией и документированием всех фактов преступлений [киевского режима] против гражданских, преступлений в нарушение международных норм гуманитарного права. Сегодня такая структура крайне необходима на территории РФ и должна активно действовать вдоль линии боевого соприкосновения", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМирошник, Родион Валерьевич
© Информационное агентство ТАСС
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