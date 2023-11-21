Фадеев считает, что на Западе доминирует "идеология смерти"

Ее не принимает большая часть мира, добавил глава СПЧ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в настоящее время на Западе доминирует "идеология смерти", которую большая часть мира не принимает.

Фадеев отметил, что сегодня в западных странах доминируют в том числе ценности представителей ЛГБТ, радикального феминизма и радикального экологизма, child free.

"Это же радикальные идеологии. Если страна, народ признают эти новые факторы современной жизни, они хорошие. Если не признают, то они плохие. Неудивительно, что большая часть мира не принимает эту идеологию. А это идеология. Я называю эту идеологию идеологией смерти, разрушения семьи, нежелания иметь детей и так далее", - сказал Фадеев на международной конференции, посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Глава СПЧ добавил, что тех, кто не принимает эту идеологию, объявляют врагами свободы и сторонниками тирании. По словам Фадеева, сегодня происходит деформация идеологии прав человека, "обкрадывание ценностей в пользу мирового гегемона", а доктрина прав человека используется для вмешательства во внутренние дела государств.