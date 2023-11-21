В посольстве РФ заявили, что Швеция 10 лет транслировала позицию США по Украине

В дипмиссии подчеркнули, что Запад параллельно "накачивал бандеровцев оружием"

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Шведские СМИ и политики королевства на протяжении 10 лет после "майдана" в Киеве транслировали позицию, навязываемую из Вашингтона. Таким образом освещение ситуации на Украине прокомментировало посольство РФ в Швеции по случаю годовщины событий 2013 года.

"Сейчас можно смело констатировать: шведы по указке Вашингтона и в надежде на его благосклонность безоговорочно транслировали позицию, навязываемую из-за океана. Но будьте уверены: мы не забудем ни состоявшийся при прямом руководстве Запада кровавый госпереворот, ни последовавшие за ним с молчаливого согласия кураторов киевского режима зверства в отношении русского населения Донбасса, ни спонсирование бандеровцев, ни позорное шведское лицемерие. Всем достанется по заслугам", - отмечено в комментарии посольства.

В дипмиссии напоминают, что еще 10 лет назад, когда "замгоссекретаря США Виктория Нуланд раздавала в Киеве "демократические" пирожки участникам "евромайдана", в шведской прессе "еще звучали голоса независимых экспертов, например в [газете] "Афтонбладет", прямо указывавших на неонацистов, рвущихся к власти на Украине с одобрения в том числе Швеции". А в 2018 году в той же газете "еще без цензуры рассказывали о молодежном лагере, там же на Украине, где детей "учили убивать во имя национализма" и "не считать сепаратистов за людей", отметило посольство.

В 2021 году действующий на тот момент председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде "обрывала телефон главе МИД России Сергею Лаврову и с пеной у рта обвиняла нашу страну в срыве Минских соглашений", подчеркивается в комментарии. "А в 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель раскрыла тайный замысел западных политиков: минские договоренности были нужны лишь для того, чтобы "выиграть время для вооружения Украины". Позднее это подтвердили [бывший президент Франции] Франсуа Олланд и [бывший президент Украины] Петр Порошенко", - напоминают в посольстве. "К тому времени в шведских СМИ уже всячески покрывали расцвет неонацизма под управлением киевского режима, а попытки внести правду тут же преподносились как "российская пропаганда". Параллельно же Швеция и весь коллективный Запад срочно накачивали бандеровцев оружием", - подчеркнула дипмиссия.