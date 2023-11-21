Фадеев призвал создать альтернативу западной системе неправительственных организаций

По словам главы СПЧ, начать обсуждение можно на полях саммита БРИКС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил создать альтернативу западной системе неправительственных организаций (НПО), которые ведут рейтинги стран.

"Считаю, что надо создать альтернативу западной системе НПО, которые оценивают весь мир со своей точки зрения. Считаю, что такая система может быть создана группой стран, например, входящих в БРИКС. И мы предлагаем начать обсуждение этой задачи", - сказал Фадеев на международной конференции, посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

По его словам, начать обсуждение можно на полях саммита БРИКС, который пройдет в следующем году в Казани. "Здесь потребуются новые подходы. Идеи о том, что все страны и народы выстраиваются в затылок друг другу и идут вслед за Западом - это неправильная идея, ошибочная идея", - сказал Фадеев.

По его мнению, нужно будет учесть цивилизационные, культурные, религиозные особенности и "не указывать, кто хороший, кто плохой, кого следует наказать". "Такой подход должен служить росту взаимопонимания народов, уважению к разным традициям, при этом не избегая острых моментов. Это сложная задача, но считаю, что надо приступить к ее обсуждению", - добавили глава СПЧ.