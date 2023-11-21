21 ноября, 09:00,
обновлено 21 ноября, 09:20

Песков заявил, что на Украине был не "майдан", а силовой переворот

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Артем Геодакян/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Артем Геодакян/ ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что Евромайдан спонсировался из-за рубежа

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность достижения Россией ее целей в ходе специальной военной операции (СВО) в ответ на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают нынешнюю ситуацию на Украине спустя 10 лет после Евромайдана.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы называем это "майдан", но на самом деле это был переворот, силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Надо вещи называть своими именами, - указал пресс-секретарь российского лидера. - То, что он спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран. Это тоже ни для кого не тайна. Поэтому, конечно, такая предрасположенность, скажем так, киевского режима есть".

Песков подчеркнул: "Для нас главное - достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО".

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название Евромайдан, агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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