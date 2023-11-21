Путин вручит Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президента Таджикистана наградили этим орденом в октябре 2022 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 21 ноября вручит своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, которым он был награжден в октябре прошлого года накануне своего 70-летия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рассказывая о мероприятиях, которые состоятся в рамках визита Рахмона в Москву, представитель Кремля сказал: "[Сегодня у главы российского государства] состоится беседа с президентом Рахмоном в узком составе, затем российско-таджикистанские переговоры. Они будут в формате рабочего завтрака. [Также] президент Путин наградит президента Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени". Эти мероприятия, отметил Песков, состоятся в Большом Кремлевском дворце.

Представитель Кремля также уточнил, что "вечером - после перерыва - президенты Путин и Рахмон продолжат общение один на один в ходе неформального обеда, который Путин устроит в честь своего высокого гостя". Эта вечерняя встреча, по словам пресс-секретаря российского лидера, пройдет в Первом корпусе Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, примет ли российский лидер своего коллегу в своей квартире в Кремле, Песков сказал: "Этого нельзя исключать. Он [Путин] достаточно часто это делает. Тем более, действительно, с Рахмоном у них очень близкие, давние дружеские отношения, а тем для разговора очень много".