21 ноября, 09:01,
обновлено 21 ноября, 09:03

Кремль не стал комментировать возможное признание движения ЛГБТ экстремистским

Максим Чурусов/ ТАСС
© Максим Чурусов/ ТАСС

Судебное разбирательство по соответствующему иску Минюста назначено на 30 ноября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кремль не комментирует тему возможного признания в РФ экстремистским международного движения ЛГБТ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли власти России сексуальные меньшинства частью общества или экстремистским сообществом.

"Не считаю себя вправе каким-то образом комментировать, принимая во внимание обращение по линии Минюста. Поэтому здесь я ничего не хотел бы говорить по этой теме", - сказал представитель Кремля.

Ране Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд иск о признании экстремистским международного общественного движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России. Судебное разбирательство назначено на 30 ноября. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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