Кремль не стал комментировать возможное признание движения ЛГБТ экстремистским

Судебное разбирательство по соответствующему иску Минюста назначено на 30 ноября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кремль не комментирует тему возможного признания в РФ экстремистским международного движения ЛГБТ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли власти России сексуальные меньшинства частью общества или экстремистским сообществом.

"Не считаю себя вправе каким-то образом комментировать, принимая во внимание обращение по линии Минюста. Поэтому здесь я ничего не хотел бы говорить по этой теме", - сказал представитель Кремля.

Ране Министерство юстиции РФ подало в Верховный суд иск о признании экстремистским международного общественного движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России. Судебное разбирательство назначено на 30 ноября.