21 ноября, 09:01

Пескову не известно о том, чтобы Адама Кадырова представляли к госнаградам

К государственным наградам относятся звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия и почетные звания РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову не известно о том, чтобы Адам Кадыров - сын главы Чечни Рамзана Кадырова - был представлен к каким-либо государственным наградам.

"Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли Адам Кадыров быть награжден не только на региональном уровне, но и президентом России.

Государственные награды РФ - высшая форма поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности, иные выдающиеся заслуги перед государством. К ним относятся звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия и почетные звания РФ.

Указы об учреждении, о присуждении госнаград издает президент. Глава государства также вручает государственные награды.

С конца октября 15-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "За заслуги перед Уммой" и "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За служение религии Ислам" I степени, а также вторую по значимости награду в Татарстане - орден "Дуслык". 5 ноября стало известно, что он назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧечня
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