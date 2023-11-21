Аксенов назвал итогом "майдана" утрату жителями Украины влияния на собственные власти

Глава Крыма отметил, что в регионе удалось избежать беспорядков во время "майдана" благодаря созданию отрядов самообороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Поражение киевского режима и его смена необходимы, поскольку жители Украины за десять лет после "майдана" потеряли всякое влияние на собственные власти. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава Крыма Сергей Аксенов.

"10 лет назад в Киеве начался "майдан". Вряд ли те обманутые провокаторами люди, которые тогда вышли на улицы против "злочинной влады", могли знать, какой катастрофой все это закончится. По сути, горстка националистов поставила Украину на колени. <...> Не знаю, сделали ли граждане Украины какие-то выводы. Может, и сделали, но сейчас это уже неважно, потому они не являются участниками процесса принятия решений. Думаю, что ждать каких-то проблесков здравого смысла не стоит. Разговаривать там не с кем и не о чем. Единственный путь - нанесение врагу военного поражения и смена режима. Другой позиции и других целей быть не может", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в Крыму удалось избежать беспорядков во время "майдана" благодаря созданию отрядов самообороны. "Были здравомыслящие силы и в других регионах. Но они не смогли организоваться в нужный момент", - добавил глава республики.

21 ноября 2013 года на Украине начались события, получившие название "евромайдан". В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года. В марте 2014 года по итогам референдумов Крым и Севастополь вошли в состав России.