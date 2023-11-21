Богданов обсудил с главой Народного ополчения Ирака гуманитарную обстановку в Газе

По данным МИД РФ, при обсуждении двусторонней повестки дня "с российской стороны был подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие традиционно дружественных российско-иракских многоплановых связей"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с главой народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта и критическую гуманитарную обстановку в секторе Газа. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

"В ходе углубленного обмена мнениями по актуальной ближневосточной проблематике основное внимание было уделено ситуации в Ираке и вокруг него, а также беспрецедентному обострению палестино-израильского конфликта и критической гуманитарной обстановке в секторе Газа", - говорится в сообщении дипведомства.

Как отметили в МИД РФ, при обсуждении двусторонней повестки дня "с российской стороны был подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие традиционно дружественных российско-иракских многоплановых связей".

12 ноября из сектора Газа спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них.