Посол РФ в ФРГ призвал Запад усвоить, что Россия не допустит неонацизма на Украине

Сергей Нечаев отметил, что РФ не допустит, чтобы "западные кукловоды" использовали братский народ против нее

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Так называемый Евромайдан привел к трагическим последствиям для Украины, вызвав раскол в обществе, гражданскую войну, охоту на инакомыслящих и прославление пособников нацистов. Об этом говорится в статье посла России в ФРГ Сергея Нечаева для информационного портала RT DE.

Дипломат отметил, что начавшиеся 10 лет назад широкие антиправительственные выступления в центре Киева имели "трагические последствия как для Украины и ее народа, так и для региональной и международной стабильности в целом". "Протестный угар щедро оплаченного Западом "евромайдана", который вылился в антиконституционный переворот в феврале 2014 года и привел к власти радикальные силы, имел следствием усиление раскола в украинском обществе. Де-факто он привел к гражданской войне, разгулу национализма и неонацизма, резкому ухудшению социально-экономической обстановки, безудержному росту коррупции и насилия", - подчеркнул Нечаев. Он указал на то, что, вопреки заявлениям о приверженности идеалам демократии, соблюдению прав и свобод, на Украине "была объявлена охота на всех инакомыслящих", выражением которой стали люстрации, угрозы, преследования и убийства, а ситуация с дискриминацией образовательных и культурных прав и свобод русскоязычного населения приобрела беспрецедентный характер.

По мнению Нечаева, "воинствующий украинский шовинизм был возведен в ранг официальной политики". Кроме того, продолжал он, были отвергнуты основы послевоенного устройства - "на официальном уровне прославлялись коллаборационисты и пособники нацистов, в их честь назывались улицы и проспекты".

"Спустя 10 лет после Майдана можно с горечью констатировать: из динамично развивавшегося, уверенно смотревшего в будущее государства, которое могло стать прочным мостом между ЕС и Евразийским пространством, Украина превратилась в раздираемое распрями, отвергнувшее свое прошлое, потерявшее самостоятельность геополитическое образование, всем смыслом которого стала конфронтация с Россией в интересах коллективного Запада, мечтающего нанести ей "стратегическое поражение", - подчеркнул дипломат.

В статье отмечается, что после распада СССР и окончания холодной войны США и их союзники по НАТО "отвергли все шаги", которые Россия делала им навстречу и "нарушили все свои обещания, в том числе о нерасширении НАТО на восток". Посол отметил, что они были заинтересованы в подчинении и изоляции Москвы, ограничении ее влияния на постсоветском пространстве.

Об отношениях РФ и Украины

"Наши ближайшие соседи виделись им [Западу] исключительно в роли послушных лимитрофов, "санитарного кордона", при помощи которого планировалось и дальше ослаблять Россию. Особое внимание при этом уделялось Украине как развитой постсоветской республике с мощным промышленным, аграрным и научным потенциалом, имеющей наиболее тесные исторические, торговые, культурные, да и просто родственные связи с нашей страной", - отметил Нечаев. Он указал на то, что "Западом была поставлена задача оторвать Украину от России и уж тем более не допустить перехода интеграции наших стран на новый уровень". "Для этого использовался внутренний идеологический раскол Украины, а также продажность и предательство части ее элит, высокомерно считавших, что отречение от России даст им пропуск в мир благополучия и процветания", - говорится в статье. Российский дипломат напомнил, что первая попытка, предпринятая в 2004 году и приведшая к "оранжевой революции", оказалась нежизнеспособной. "Тем не менее, грубое вмешательство Запада спровоцировало острый политический кризис, который впоследствии приобрел хронический характер и привел к трагическим событиям на Украине", - констатировал посол.

Нечаев обратил внимание на то, что после решения президента Украины Виктора Януковича в ноябре 2013 года "даже не отказаться, а лишь отложить" подписание Соглашения об ассоциации Украина - ЕС "западники, действуя по принципу "кто не с нами, тот против нас", цинично использовали недовольство украинцев просчетами собственного правительства и начали вести дело к насильственной смене власти".

Об интересах США

Российский дипломат считает, что насилия в 2014 году можно было избежать при условии выполнения подписанного при посредничестве ФРГ, Франции и Польши соглашения между Януковичем и тогдашними лидерами оппозиции об урегулировании политического кризиса на Украине. "Однако мирный сценарий не отвечал интересам главного спонсора майдана - США. Не успели высохнуть чернила на бумаге, как в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот под русофобскими лозунгами", - отметил Нечаев. При этом, добавил он, европейские гаранты соглашения дезавуировали собственные посреднические усилия, поспешили принять итоги путча и принялись активно поощрять новый режим в его антироссийской политике.

"Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что именно деструктивная роль Запада по поддержке путчистов привела к резкой поляризации украинского общества, создала предпосылки для масштабного гражданского конфликта, перешедшего в вооруженное противостояние", - полагает посол РФ. "Западу не нужен был мир на Украине", - констатировал он, напомнив, что Киев открыто саботировал выполнение Минских соглашений, а Германия и Франция последовательно игнорировали призывы оказать давление на Украину с целью побудить ее к реализации взятых на себя обязательств. Нечаев указал на то, что впоследствии теперь уже бывшие лидеры Украины, Германии и Франции и сами признались, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время и укрепить Вооруженные силы Украины для их подготовки к военному противостоянию.

Война Киева с украинской культурой

"И сегодня на Украине продолжается агрессивная и беспощадная война с собственной культурой, историей и памятью, - пишет дипломат. - Насаждается ненависть ко всему русскому, врагом объявляется каждый украинец, смеющий говорить и думать на русском языке, читать русскую литературу, слушать русскую музыку, петь русские песни. Дискриминируется Русская Православная Церковь. Сносятся памятники, запрещаются книги, открыто используются нацистские лозунги и символика".

"Мы никогда не допустим, чтобы на Украине процветал нацизм, а братский нам народ западные кукловоды использовали против России. На Западе должны очень четко это усвоить", - предупредил российский посол.