21 ноября, 10:39

Володин пригласил коллегу из Китая посетить Россию в 2024 году

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи принял приглашение

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи пригласил его посетить Россию в 2024 году, он принял приглашение. Об этом журналистам сообщил участвовавший во встрече первый вице-спикер Думы Иван Мельников.

"Вячеслав Викторович пригласил своего коллегу в будущем году посетить Российскую Федерацию, вместе провести очередное заседание межпарламентской комиссии. Он с удовольствием принял это приглашение", - сказал депутат.

По его словам, на встрече обсуждались общие темы межпарламентского сотрудничества.

Делегация Госдумы во главе с Володиным со вторника находится в Китае с официальным визитом, он продлится до 23 ноября. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКитай
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