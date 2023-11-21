Путин и Рахмон обсудят ситуацию в Афганистане

Президенты России и Таджикистана также рассмотрят актуальные региональные проблемы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на переговорах в Кремле обсудят актуальные региональные проблемы, в том числе ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в материалах к переговорам лидеров.

"Ожидается, что главы государств обсудят ключевые направления российско-таджикистанского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, в области безопасности и борьбы с новыми вызовами и угрозами. Отдельное внимание будет уделено актуальным региональным проблемам, включая ситуацию в Афганистане", - сообщается в материалах.

Отмечается, что позиции Москвы и Душанбе по ситуации в Афганистане близки, в том числе по таким актуальным аспектам, как формирование этнополитически сбалансированного правительства, наращивание борьбы с терроризмом и наркотрафиком, обеспечение базовых правочеловеческих норм для всех национальностей.

29 сентября в Казани состоялось пятое заседание московского формата консультаций по Афганистану (помимо России и Таджикистана в нем участвуют КНР, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан и Узбекистан).

В Кремле также напомнили, что в октябре за счет бюджета РФ завершено строительство погранзаставы на труднодоступном участке таджикско-афганской границы.