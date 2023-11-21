Медведев: призванные помогать людям институты стали "орудием неометрополий"

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ, коллективный Запад "продолжает игнорировать проблемы стран мирового большинства в самых разных сферах"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международные институты, которые создавались для решения глобальных проблем, в том числе голода и бедности, превратились в "орудие неометрополий". Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Те институты, которые изначально создавались для решения проблем голода, бедности, глобального неравенства, превратились в орудие неометрополий против неугодных государств", - сказал он в ходе третьего заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

Председатель партии констатировал, что коллективный Запад "продолжает игнорировать проблемы стран мирового большинства в самых разных сферах". Так, напомнил он, еще в 2009 году США пообещали ежегодно выделять $100 млрд на борьбу с изменением климата в государствах глобального Юга и Востока.

"Я помню всю эту риторику, потому что именно в этот период участвовал в этих самых международных саммитах. Но по понятным причинам из этих средств собрана лишь мизерная часть", - указал Медведев, отметив, что "европейцы и американцы добились переноса своих так называемых вредных производств в страны глобального Юга для получения высокоуглеродной продукции". "С одной стороны, они извлекают из этого прибыль, а с другой, требуют от развивающихся стран платить штрафы за неизбежное загрязнение окружающей среды", - резюмировал Медведев, назвав это проявлением неоколониализма в зеленом измерении.

По словам Медведева, в основе неоколониализма лежат "прежде всего нелегитимные, незаконные способы регулирования экономических и международных процессов". "Среди них ключевое место занимают в том числе санкции, которые принимаются без одобрения Совета Безопасности ООН, без одобрения ведущих международных институтов", - продолжил политик, заметив, что страны Запада активно используют "ресурсы международной финансово-экономической системы, которые были сосредоточены в их руках".