21 ноября, 12:49,
обновлено 21 ноября, 13:15

Медведев: призванные помогать людям институты стали "орудием неометрополий"

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ, коллективный Запад "продолжает игнорировать проблемы стран мирового большинства в самых разных сферах"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международные институты, которые создавались для решения глобальных проблем, в том числе голода и бедности, превратились в "орудие неометрополий". Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Те институты, которые изначально создавались для решения проблем голода, бедности, глобального неравенства, превратились в орудие неометрополий против неугодных государств", - сказал он в ходе третьего заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

Председатель партии констатировал, что коллективный Запад "продолжает игнорировать проблемы стран мирового большинства в самых разных сферах". Так, напомнил он, еще в 2009 году США пообещали ежегодно выделять $100 млрд на борьбу с изменением климата в государствах глобального Юга и Востока.

"Я помню всю эту риторику, потому что именно в этот период участвовал в этих самых международных саммитах. Но по понятным причинам из этих средств собрана лишь мизерная часть", - указал Медведев, отметив, что "европейцы и американцы добились переноса своих так называемых вредных производств в страны глобального Юга для получения высокоуглеродной продукции". "С одной стороны, они извлекают из этого прибыль, а с другой, требуют от развивающихся стран платить штрафы за неизбежное загрязнение окружающей среды", - резюмировал Медведев, назвав это проявлением неоколониализма в зеленом измерении.

По словам Медведева, в основе неоколониализма лежат "прежде всего нелегитимные, незаконные способы регулирования экономических и международных процессов". "Среди них ключевое место занимают в том числе санкции, которые принимаются без одобрения Совета Безопасности ООН, без одобрения ведущих международных институтов", - продолжил политик, заметив, что страны Запада активно используют "ресурсы международной финансово-экономической системы, которые были сосредоточены в их руках". 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация