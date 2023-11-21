Ушаков: ЮАР проинформирует Израиль и Палестину об итогах экстренного саммита БРИКС

По словам помощника президента РФ, Россия предложит коллегам по БРИКС продолжить дискуссию по палестино-израильскому конфликту в ходе своего председательства

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ЮАР сообщит Израилю и Палестине об итогах экстренного саммита БРИКС. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Председательствующий - ЮАР", - сказал он в ответ на вопрос, кто из лидеров стран БРИКС сообщит премьеру Израиля и главе Палестины об итогах экстренного саммита.

По словам Ушакова, РФ предложит коллегам по БРИКС продолжить дискуссию по палестино-израильскому конфликту в ходе российского председательства в 2024 году. "Россия подтвердит свою позицию по данному вопросу, и мы, наверное, предложим коллегам продолжить дискуссию по этой теме и по другим острым международным вопросам в ходе нашего председательства в 2024 году", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия выходить с какими-либо инициативами по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта на экстренном саммите БРИКС по Газе.