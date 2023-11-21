21 ноября, 13:06,
обновлено 21 ноября, 14:00

Замглавы МИД РФ Панкин примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ 22 ноября

Мероприятие пройдет под председательством белорусской стороны в Минске

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Панкин примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от российской стороны 22 ноября в Минске. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"22 ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Панкин примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - отметили в МИД РФ.

"Мероприятие пройдет под председательством белорусской стороны в Минске в преддверии очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ", - указали в дипведомстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, на заседании стороны обменяются мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и сопредельных регионах. Также состоится "обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности организации".

"Ожидается, что главами делегаций будет одобрен ряд совместных документов", - отметили в министерстве. 

Теги:
Россия
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