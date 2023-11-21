Медведев заявил, что Запад зациклен на удержании контроля над мировыми процессами

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ, из-за этого в различных регионах возникают новые и обостряются старые конфликты

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Страны коллективного Запада зациклены на том, чтобы контролировать происходящие в мире процессы, для этого они используют военно-политическое, экономическое и информационное давление. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе третьего заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

"Так называемый коллективный Запад буквально зациклен на том, чтобы удержать бразды правления мировыми процессами. Для этого они [страны Запада] без стеснения прибегают к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокируют возможности свободного развития и манипулируют сознанием целых социальных групп и народов", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что из-за этого в различных регионах возникают новые и обостряются старые конфликты.

По словам Медведева, сложившаяся "западно-центрическая модель мироустройства дает серьезный сбой". "Страны большинства, которые призывают остальных к переходу на сбалансированный путь развития, готовы вести работу по обеспечению глобальной стабильности и безопасности", - добавил Медведев. Он также подчеркнул, что политические силы, которые представлены на форуме, "не приемлют незаконного вмешательства во внутренние дела суверенных государств и выступают за построение нового справедливого миропорядка".