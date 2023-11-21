Посол РФ в Италии оценил усилия стран "мирового большинства" по урегулированию на Украине

Алексей Парамонов отметил, что государства делают это искренне и исходя из своих же интересов

РИМ, 21 ноября. /ТАСС/. Москва высоко ценит стремление государств "мирового большинства" способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса. С таким заявлением выступил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в интервью агентству Nova.

"Китай, Бразилия, ряд африканских государств уже продемонстрировали глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения, а также необходимости учета интересов России. В их предложениях много рациональных положений, которые Москва поддерживает, - подчеркнул дипломат. - Они это делают искренне и исходя из своих же интересов, так как им приходится периодически сталкиваться с происходящей из-за политики Запада хаотичности общемировых процессов и последствиями ковбойских методов действий США в отношении стран глобального Юга".

Он также отметил попытки по урегулированию, которые предпринимает Ватикан. Усилия Святого престола, в частности, миссия посланника Папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи, "получили высокую оценку во многих мировых столицах, в том числе в Москве, Вашингтоне и Пекине, а также в доброй половине стран мирового большинства", сказал Парамонов. "Нельзя и не вспомнить, какое неуважительное, пренебрежительное и лишенное какой-либо дипломатичности отношение было проявлено киевским режимом к этим деликатным шагам, основанным на глубинных постулатах христианской этики", - добавил посол.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.