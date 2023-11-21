21 ноября, 13:15
Палестино-израильский конфликт

Путин участвует в онлайн-саммите БРИКС по Газе

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что выступление российского президента будет открытым для СМИ

МОСКВА/ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Онлайн-саммит БРИКС по Ближнему Востоку начался в формате видеоконференции. В мероприятии участвует президент РФ Владимир Путин.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он отмечал, что выступление российского лидера будет открытым для СМИ.

Как ранее сообщали в пресс-службе президента Южно-Африканской Республики, председательствующей в объединении в этом году, на встрече будет, в частности, обсуждаться ситуация в палестинском секторе Газа. На саммит приглашены представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года: Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Кроме того, во встрече также примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш. По словам шерпы России в БРИКС, замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, от Аргентины на саммите ожидается участие главы МИД Сантьяго Кафьеро. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПалестино-израильский конфликтПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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