Путин: гибель людей, страдания детей в Газе вызывают глубочайшую обеспокоенность

Президент обратил внимание на то, что в ходе конфликта гибнут в том числе и дети

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Разразившаяся в секторе Газа гуманитарная катастрофа вызывает глубочайшую обеспокоенность, заявил президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС.

"Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность", - сказал глава российского государства.

Он обратил внимание на то, что в ходе конфликта гибнут в том числе и дети. "Это ужасно", - подчеркнул Путин. "Когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства", - добавил президент РФ.