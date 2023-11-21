21 ноября, 13:26,
обновлено 21 ноября, 13:37
Палестино-израильский конфликт

Путин: РФ инициирует продолжение обсуждения в БРИКС ситуации между Палестиной и Израилем

© ТАСС/ Ruptly

Президент подчеркнул, что в целом "новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, представляется весьма перспективным"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает полезным продолжить обсуждение в БРИКС ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в 2024 году - в год председательства РФ в объединении. Глава государства принял участие во внеочередном саммите БРИКС, посвященном ситуации в Газе.

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"Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике", - сказал Путин.

Отдельно он подчеркнул, что в целом "новый формат экстренных онлайн-заседаний лидеров, предложенный президентом [ЮАР] Сирилом Рамапосой, представляется весьма перспективным". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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