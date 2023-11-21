Посол РФ заявил, что кампания по "отмене России" не достигла результатов в Аргентине

Дмитрий Феоктистов назвал русскую культуру неотъемлемой огромной частью общемировой сокровищницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /ТАСС/. Информационно-пропагандистская кампания по "отмене России" и ее культуры не принесла больших плодов в Аргентине. Об этом заявил посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в статье, опубликованной во вторник в газете Perfil.

"Ростки культуры отмены в отношении нашей страны на аргентинской почве в цвет не пошли. Все-таки русская культура - неотъемлемая огромная часть общемировой сокровищницы, и те, кто тщится вычеркнуть ее из мирового наследия, наказывают прежде всего сами себя. Поэтому присущий аргентинцам здравый смысл возобладал над привнесенными извне попытками политизации культурной сферы", - написал он.

Феоктистов отметил, что в октябре в Буэнос-Айресе прошел концерт Московского областного государственного академического театра "Русский балет", в августе во второй раз в столице выступил "Хор Турецкого", в апреле планетарий Буэнос-Айреса организовал мультимедийную фотовыставку о Юрии Гагарине, а в провинциях Тукуман и Огненная Земля прошли Дни российской культуры. Кроме того, в этом году были подписаны три новых соглашения о сотрудничестве между российским и аргентинскими вузами. "В планах на ближайшее будущее - подключить аргентинских энтузиастов к участию в Международном полумарафоне One Run, "Играх Будущего" по фиджиталу и Играх стран БРИКС в Казани, Всемирном молодежном фестивале в Сочи, а также многое другое", - добавил посол.

В то же время он признал, что отголоски кампании против России дошли и до Аргентины. "Были случаи отказа в предоставлении концертных площадок для российских творческих коллективов. Представители русской общины не смогли провести традиционный фестиваль "Матушка Русь" и выступить на Фестивале общин аргентинской столицы. Университет Буэнос-Айреса заморозил сотрудничество с "Русским центром" Фонда "Русский мир" и оборвал контакты с российскими вузами", - отметил дипломат.

Феоктистов подчеркнул, что, несмотря на все это, недоброжелатели России не смогли отменить интерес к ней. "Скорее, добились обратного эффекта. Свидетельство этому - увеличившееся количество культурно-образовательных мероприятий на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе, а также изучающих русский язык аргентинцев. <...> Интерес к развитию связей с нашей страной со стороны государств глобального Юга только растет", - добавил посол.