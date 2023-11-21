Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что США собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим уже скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Миру стоит напомнить, к чему привели протесты на киевском "майдане", организованном националистическим русофобским меньшинством на Украине и его западными спонсорами. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы, честно говоря, и сами думали собрать Совбез в этот день, чтобы поговорить о трагическом развитии событий, изменившем историю Украины на "до" и "после" - начавшихся в этот день 10 лет назад протестах на киевском Майдане, организованных националистическим русофобским крикливым меньшинством и его западными спонсорами. К чему это привело, в России и на Украине прекрасно знают, а вот миру стоит напомнить. Этим мы сегодня и займемся", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое пройдет 21 ноября.

Ранее Полянский заявил, что США собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим уже скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли.

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили несколько административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, события 10-летней давности на "майдане" в Киеве положили конец истории независимой Украины. Дипломат подчеркнул, что "майдан" привел к параличу государственных управленческих и правоохранительных механизмов, а за ним последовал государственный переворот, который тут же легализовали власти США, предложив считать его не переходом страны под внешнее управление, а "победой свободы и достоинства, которые, однако, очень быстро трансформировались в колониальную зависимость и бесправие".