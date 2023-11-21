21 ноября, 14:48

Медведев назвал дешевой бравадой подсчет Зеленским "покушений" на него

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ предупредил, что "мысли иногда материальны"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал дешевой бравадой слова украинского лидера Владимира Зеленского о предотвращенных покушениях и предупредил, что "мысли иногда материальны".

Ранее в интервью британской газете The Sun Зеленский заявил, что на него покушались минимум пять-шесть раз. По мнению Медведева, даже для таблоида это "выглядит как цирк с конями".

"Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают. Правда, вся эта дешевая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны", - добавил Медведев. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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