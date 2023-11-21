Пушилин предложил создать рекомендации для освобождаемых территорий на основе опыта ДНР

Глава ДНР отметил, что жители региона первыми "на себе испытали проявление украинского национализма" и разработали методы борьбы с ним

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин предложил подготовить методические рекомендации по взаимодействию с жителями территорий, освобождаемых российскими военными. По его словам, в основу таких материалов может лечь опыт Донецкой Народной Республики.

"Я считаю, мы должны не просто своим опытом денацификации поделиться, мы обязаны формализовать его по самым разным направлениям, выдать в качестве методических рекомендаций, материалов, административных регламентов. Причем я вам скажу, что эти тонкие настройки как раз должны быть проработаны с научной точки зрения, наотмашь здесь не получится", - сказал Пушилин на конференции "Денацификация Украины: история и современность".

Он отметил, что жители ДНР первыми "на себе испытали проявление украинского национализма" и разработали методы борьбы с ним.

По словам главы региона, для освобождаемых территорий необходима тонкая настройка правил - многие жители были обмануты пропагандой, а у некоторых деньги на финансирование украинской армии (что в России является преступлением) могли списываться автоматически из зарплат и пенсий. Пушилин также призвал противодействовать пропаганде и провести справедливый трибунал над националистами.

"Нет никаких сомнений, что вся территория Украины будет освобождена. <...> Я вам скажу свою точку зрения: пока не освободим полностью Украину, это не прекратится", - добавил глава республики.