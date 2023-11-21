21 ноября, 15:40
Военная операция на Украине

Пушилин предложил создать рекомендации для освобождаемых территорий на основе опыта ДНР

Глава ДНР отметил, что жители региона первыми "на себе испытали проявление украинского национализма" и разработали методы борьбы с ним

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин предложил подготовить методические рекомендации по взаимодействию с жителями территорий, освобождаемых российскими военными. По его словам, в основу таких материалов может лечь опыт Донецкой Народной Республики.

Читайте также
Путин участвует в онлайн-саммите БРИКС по Газе

"Я считаю, мы должны не просто своим опытом денацификации поделиться, мы обязаны формализовать его по самым разным направлениям, выдать в качестве методических рекомендаций, материалов, административных регламентов. Причем я вам скажу, что эти тонкие настройки как раз должны быть проработаны с научной точки зрения, наотмашь здесь не получится", - сказал Пушилин на конференции "Денацификация Украины: история и современность".

Он отметил, что жители ДНР первыми "на себе испытали проявление украинского национализма" и разработали методы борьбы с ним.

По словам главы региона, для освобождаемых территорий необходима тонкая настройка правил - многие жители были обмануты пропагандой, а у некоторых деньги на финансирование украинской армии (что в России является преступлением) могли списываться автоматически из зарплат и пенсий. Пушилин также призвал противодействовать пропаганде и провести справедливый трибунал над националистами.

"Нет никаких сомнений, что вся территория Украины будет освобождена. <...> Я вам скажу свою точку зрения: пока не освободим полностью Украину, это не прекратится", - добавил глава республики. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация