Песков заявил, что между Россией и Таджикистаном не может быть претензий

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сотрудничество стран развивается гармонично

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Таджикистана развивается гармонично, между странами не может быть никаких претензий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"У нас настолько гармонично развивается наше сотрудничество, которое во многом подкрепляется прекрасными дружескими отношениями между двумя лидерами, что я не думаю, что можно говорить о каких-то претензиях", - сказал представитель Кремля на полях переговоров президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона.