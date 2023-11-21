21 ноября, 15:39,
обновлено 21 ноября, 16:12
Палестино-израильский конфликт

РФ и страны ОИС договорились координировать решение палестино-израильской проблемы

Стороны подчеркнули безальтернативность решения проблемы на основе ООН и Арабской мирной инициативы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и страны арабо-мусульманского сообщества подтвердили общность подходов к преодолению палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в Москве министра иностранных дел России Сергея Лаврова с рядом глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Была подтверждена общность подходов России и стран арабо-мусульманского сообщества к путям преодоления этого кризиса", - указали на Смоленской площади.

Там пояснили, что стороны выразили солидарную позицию в пользу скорейшего установления устойчивого режима прекращения огня, обеспечения защиты гражданского населения, соблюдения норм международного гуманитарного права, открытия гуманитарных коридоров, продолжения эвакуационных мероприятий из сектора Газа и освобождения заложников.

Участники встречи также подчеркнули безальтернативность комплексного политического решения палестинской проблемы на основе известных решений ООН и Арабской мирной инициативы. "Отметили необходимость активизации международных усилий, нацеленных на формирование условий для налаживания переговоров между сторонами, итогом которых должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - отмечается в сообщении.

Стороны также договорились "укреплять координацию действий в интересах скорейшего решения задач всестороннего ближневосточного урегулирования". "В этих целях согласован график дальнейших контактов между внешнеполитическими ведомствами, в том числе в рамках ООН и механизмов сотрудничества России с ЛАГ и ОИС", - указали в МИД РФ.

"Решительно осудив терроризм в любых его проявлениях, участники встречи подчеркнули неприемлемость борьбы с этим злом методами коллективного наказания, неизбирательного применения силы по гражданским объектам в нарушение Женевских конвенций, - продолжили в дипведомстве. - А также акцентировали востребованность принятия энергичных скоординированных мер в интересах установления прочного мира между Палестиной и Израилем". На Смоленской площади напомнили, что "беспрецедентная эскалация насилия" уже унесла жизни более 12 тыс. палестинцев и 1,4 тыс. израильтян. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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