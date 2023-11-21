Мирошник: США могут срежиссировать новый "майдан" при необходимости

По словам посла по особым поручениям МИД РФ, возможен другой сценарий, который подразумевает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный осуществит захват власти при поддержке воинских частей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вашингтон может организовать новый "майдан" на Украине, если ему потребуется свергнуть действующего президента Владимира Зеленского и поставить во главе государства другого политика, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканал "Россия-1".

"Возможно постановка. Если американскому посольству вдруг понадобится каким-то образом красиво поменять Зеленского и сказать, что это было требование народных масс, то они сами все организуют и сделают с Зеленским, что захотят, и назначат того, кого захотят", - сказал дипломат.

По его словам, возможен другой сценарий, который подразумевает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный осуществит захват власти при поддержке воинских частей, "которые ему подчиняются, которые выполнят любой его приказ, придут и захватят Банковую".

В то же время Мирошник выразил уверенность, что смена власти на Украине в условиях военного положения невозможна путем народного волеизъявления.