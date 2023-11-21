21 ноября, 17:36,
обновлено 21 ноября, 17:46

Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили интеграционное строительство Союзного государства

Стороны обменялись мнениями по актуальным мировым и региональным проблемам, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обсудили по телефону вопросы интеграционного строительства Союзного государства и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего внешнеполитического сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства, обменялись мнениями по актуальным мировым и региональным проблемам", - сообщили в министерстве.

Стороны также рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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