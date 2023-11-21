21 ноября, 18:10
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ обсудили с турецким коллегой ближневосточный конфликт и продбезопасность

Сверен график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заместители министра иностранных дел РФ Александр Грушко и Сергей Вершинин обсудили с коллегой из Турции Бураком Акчапаром задачи деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и проблемы продовольственной безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций, состоявшихся в Москве.

"Особое внимание было уделено задачам деэскалации обстановки на Ближнем Востоке и оказания гуманитарной помощи мирному населению", - указали на Смоленской площади. Там добавили, что стороны также подробно обсудили проблемы продовольственной безопасности.

"С участием экспертов предметно обсуждены актуальные вопросы российско-турецкой повестки дня, включая реализацию стратегических проектов в области экономики и энергетики, - отмечается в сообщении. - Сверен график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по различным аспектам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, в том числе по практическому взаимодействию на многосторонних площадках - в Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества и других форматах.

"Затронуты сюжеты, связанные с расширением и углублением международного содействия политическому урегулированию кризисных ситуаций в регионе на основе основополагающих резолюций СБ и ГА ООН, прежде всего палестино-израильского и сирийского конфликтов", - пояснили в МИД РФ.

Таким образом, был подтвержден настрой на продолжение совместной работы в интересах дальнейшего укрепления продвинутого многопланового партнерства между РФ и Турцией. 

Теги:
ТурцияРоссияПалестино-израильский конфликт
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