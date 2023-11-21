Гатилов: за 10 лет после "евромайдана" Украина оказалась в рабстве интересов США и ЕС

Как заявил постпред РФ при штаб-квартире ООН в Женеве, Украина превратилась в страну-банкрота

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. За 10 лет после начала киевского "евромайдана" некогда независимая Украина фактически оказалась в рабстве политических интересов США и Евросоюза, превратившись в страну-банкрота, влачащую жалкое существование на иностранном довольствии. Об этом говорится в комментарии постоянного представителя России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадия Гатилова, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

"21 ноября мир вспоминает трагические события десятилетней давности - начало киевского "евромайдана", в результате которого некогда независимое государство фактически оказалось в рабстве политических интересов Вашингтона и Брюсселя", - отметил дипломат. Он обратил внимание на тот факт, что "сегодня многие западные политики бравируют пустыми и лицемерными лозунгами, поздравляя режим Зеленского с "десятилетием гордости, свободы и демократии".

В комментарии подчеркивается, что Украина "превратилась в разваленную страну, где сегодня полностью отсутствуют оппозиция и независимые СМИ, а на официальном уровне поощряются убийства и расправы над несогласными, журналистами и даже священниками". В этом государстве "более девяти лет планомерно притесняется и уничтожается русскоязычное население". Украина стала "страной-банкротом, влачащей жалкое существование на иностранном довольствии, в которой процветает коррупция небывалых масштабов". "Где в этом хаосе западные фарисеи усмотрели "демократию" - непонятно", - констатировал Гатилов.

"Нынешняя Украина - это продукт американского "миропорядка, основанного на правилах", что на самом деле означает "мир, в котором США творят что хотят": свергают неугодные правительства, дирижируют цветными революциями и разжигают войны там, где это выгодно и прибыльно", - продолжил постпред РФ. "Сторонникам такого "удобного" мироустройства под протекторатом Вашингтона следует помнить, что за членство в нем приходится расплачиваться - и отнюдь не долларами, а государственным суверенитетом и даже жизнями собственных граждан", - резюмировал Гатилов.

События, получившие название "евромайдан", начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года.