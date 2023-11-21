В Нижнем Новгороде состоится Совет делового сотрудничества с Белоруссией

В регион уже прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде 22 ноября с участием премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, который прибыл в российский регион, написал в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Встретил в Нижнем Новгороде премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. На завтра запланировано заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь", - написал Никитин.

По его словам, вечером 21 ноября Головченко показали обновленную Стрелку, Александро-Невский кафедральный собор, выставочный Пакгауз, где проходит выставка работ Эрика Булатова. "Завтра обсудим вопросы взаимодействия, совместные проекты региона и республики", - добавил губернатор.