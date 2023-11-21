21 ноября, 18:29

В Севастополе начали служебную проверку после заявлений чиновницы о туристах из КНР

Заместитель главы города Мария Литовко заверила, что с Ларисой Остапенко уже провели разъяснительную работу о недопустимости подобных высказываний

ТАСС, 21 ноября. В Севастополе начали служебную проверку после заявлений начальника управления туризма города Ларисы Остапенко о туристах из Китайской Народной Республики. Об этом написала в своем Telegram-канале заместитель главы города Мария Литовко.

"Хочу подчеркнуть, что сказанное ею касательно туристов из КНР - это не позиция правительства Севастополя, а личное мнение, которое она решила высказать. Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка. С Ларисой Валентиновной проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний", - написала она.

Литовко добавила, что для Севастополя туризм - приоритетная отрасль, в которой реализуется большое количество проектов. По ее данным, региональный центр поддержки экспорта за два года помог заключить экспортных контрактов с Китаем почти на $900 тыс., кроме того, развиваются направления импорта и экспорта с КНР.

Ранее в социальных сетях и СМИ было распространено видео с фрагментом выступления Остапенко, где она нелицеприятно отозвалась о китайских туристах. 

Теги:
РоссияКитайСевастополь
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