21 ноября, 20:40

Кириенко заявил, что патриотические проекты позволят бороться с нацизмом в будущем

Кроме того, первый заместитель руководителя Администрации президента отметил, что для воспитания следующих поколений необходимо не только восстановление мест захоронения и мемориалов, но и показательные трибуналы над нацистами

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Патриотические проекты в России, например проект "Без срока давности", в ходе которого студенты и школьники могут посетить места боевой славы и узнать о военных преступлениях нацистов, помогут в борьбе с нацизмом в будущем. Такой опыт позволит воспитать поколения, выступающие против нацизма, как явления, сообщил по видеосвязи на конференции "Денацификация Украины: история и современность" первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Очень важно сохранять память, очень важно включить ее в программы образования. Хороший пример: в рамках проекта "Без срока давности" ученые Псковского университета разработали очень хороший образовательный курс "Без срока давности". Нам важно правильное изложение этого в школьные образовательные программы. И нам очень важно вовлекать самих ребят - школьников и студентов - в работу поискового движения, восстановление мемориалов, мест захоронений. Для многих самый лучший аргумент - своими руками прикоснутся к этому. Тогда эта историческая память точно будет жить, это будет главной гарантией, что фашизм и нацизм больше никогда не поднимут голову", - сказал Кириенко.

Он отметил, что для воспитания следующих поколений необходимо не только восстановление мест захоронения и мемориалов, но и показательные трибуналы над нацистами.

"<...> Именно в эти дни начинал работу 78 лет назад Нюрнбергский трибунал. Тогда все были уверены, что завершением этого трибунала будет то, что фашизм и нацизм не смогут поднять голову. Мы видим сегодня в мире попытки реанимировать и оправдать фашизм и нацизм. <…> Война, которая сегодня идет, еще и информационная война, война за души и сердца следующего поколения россиян, наших детей. Побороться за то, во что будет верить следующее поколение, они (нацисты) пытаются", - сказал Кириенко.

Федеральный проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и преступлениях нацистов в ее годы. Участники организации ведут поисковые работы, изучают архивы, организуют выставки, а также участвуют в судебных процессах, расследуя нацистские преступления. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация