Кириенко заявил, что патриотические проекты позволят бороться с нацизмом в будущем

Кроме того, первый заместитель руководителя Администрации президента отметил, что для воспитания следующих поколений необходимо не только восстановление мест захоронения и мемориалов, но и показательные трибуналы над нацистами

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Патриотические проекты в России, например проект "Без срока давности", в ходе которого студенты и школьники могут посетить места боевой славы и узнать о военных преступлениях нацистов, помогут в борьбе с нацизмом в будущем. Такой опыт позволит воспитать поколения, выступающие против нацизма, как явления, сообщил по видеосвязи на конференции "Денацификация Украины: история и современность" первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Очень важно сохранять память, очень важно включить ее в программы образования. Хороший пример: в рамках проекта "Без срока давности" ученые Псковского университета разработали очень хороший образовательный курс "Без срока давности". Нам важно правильное изложение этого в школьные образовательные программы. И нам очень важно вовлекать самих ребят - школьников и студентов - в работу поискового движения, восстановление мемориалов, мест захоронений. Для многих самый лучший аргумент - своими руками прикоснутся к этому. Тогда эта историческая память точно будет жить, это будет главной гарантией, что фашизм и нацизм больше никогда не поднимут голову", - сказал Кириенко.

Он отметил, что для воспитания следующих поколений необходимо не только восстановление мест захоронения и мемориалов, но и показательные трибуналы над нацистами.

"<...> Именно в эти дни начинал работу 78 лет назад Нюрнбергский трибунал. Тогда все были уверены, что завершением этого трибунала будет то, что фашизм и нацизм не смогут поднять голову. Мы видим сегодня в мире попытки реанимировать и оправдать фашизм и нацизм. <…> Война, которая сегодня идет, еще и информационная война, война за души и сердца следующего поколения россиян, наших детей. Побороться за то, во что будет верить следующее поколение, они (нацисты) пытаются", - сказал Кириенко.

Федеральный проект "Без срока давности" нацелен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и преступлениях нацистов в ее годы. Участники организации ведут поисковые работы, изучают архивы, организуют выставки, а также участвуют в судебных процессах, расследуя нацистские преступления.