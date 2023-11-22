Путин примет участие в онлайн-саммите G20

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступит на виртуальном саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20).

Планируется, что главы государств - членов Группы двадцати обсудят ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации. Также будут подведены итоги индийского председательства в этом году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин намерен изложить российскую позицию по нынешней "весьма неспокойной" ситуации в мире.

Ожидается, что виртуальный саммит G20 будет способствовать эффективной реализации различных решений, принятых на саммите в сентябре, в том числе через соответствующие национальные и международные платформы. Индийская сторона рассчитывает на то, что в заседании примет участие "как можно большее число лидеров".

Во вторник глава российского государства принял участие в онлайн-саммите еще одного крупного объединения - БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), где обсуждалась одна из самых острых тем - конфликт между Израилем и Палестиной. В своем выступлении Путин призвал "объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта".

Российский лидер неоднократно заявлял, что будущее - за свободным развитием культур и широким диалогом сообществ многополярного мира. Он не раз критиковал и западный "порядок, основанный на правилах". По его словам, нынешние ценности Запада основаны на "несправедливостях прошлого мира и прошлого миропорядка, на колониализме, на рабстве". Сам Путин считает, что будущий мир должен быть "справедливым".

О "Большой двадцатке"

Это уже второй саммит "Большой двадцатки" в текущем году. Предыдущий прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. По поручению Путина российскую делегацию тогда возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Традиционно саммиты "двадцатки" проходят один раз в год, однако в сентябре премьер-министр Индии Наренда Моди предложил собрать виртуальную сессию, на которой будут рассмотрены внесенные в сентябре предложения.

Эта встреча должна стать итогом индийского председательства в "двадцатке". Нью-Дели сохраняет за собой соответствующий пост до 30 ноября 2023 года включительно. С 1 декабря председательство в объединении перейдет к Бразилии.

В "Большую двадцатку" входят Австралия, Аргентина, Африканский Союз, Бразилия, Великобритания, Евросоюз, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Южная Африка, Франция и Япония.