21 ноября, 21:01

Патрушев в Минске встретится с коллегами по ОДКБ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Минске примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ.

Мероприятие состоится накануне саммита ОДКБ, на котором в том числе будет присутствовать президент России Владимир Путин. Встреча на высшем уровне также запланирована в Минске - в этом году Белоруссия является председателем организации.

Предыдущее заседание глав МИД, Минобороны и секретарей Совбезов ОДКБ прошло в ноябре прошлого года в Ереване. На нем обсуждалась региональная обстановка - в частности в Восточноевропейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах, а также ситуация в Афганистане. Помимо этого рассматривалось улучшение механизма кризисного реагирования и укрепления силового потенциала организации.

По итогам заседания секретари Совбезов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность ростом проявлений неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, героизации нацизма. Они также осудили "любые действия, направленные на распространение и оправдание нацизма", отметив, что приветствуют усилия международных организаций, нацеленные на противостояние с проявлениями героизации нацизма и экстремизма. 

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