Постпред России при ООН считает, что после событий на "майдане" Киев стал зависим от США и их союзников, которые "не остановятся ни перед какими преступлениями и жертвами" в угоду своих целей

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Опыт Украины должен стать предостережением всем странам, что Запад не остановится ни перед какими преступлениями и жертвами в угоду своих геополитических целей. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Трагический опыт Украины должен стать предостережением для всех тех стран, где Запад за последние десятилетия расставил свои сети из прикормленных им НПО (неправительственных организаций) и купленных агентов влияния, готовясь использовать их в своих узкокорыстных геополитических целях", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

"Мы видим, что, запустив этот дремлющий до поры до времени механизм, США и их союзники не остановятся ни перед какими преступлениями и жертвами и с легкостью закроют глаза на любые самые отвратительные нарушения прав человека, проявляя при этом вопиющие двойные стандарты", - добавил дипломат.

Небензя также подчеркнул, что 10 лет назад, когда на Украине произошел "майдан", Киев потерял свое достоинство и независимость". "Это будет зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу", - заключил дипломат.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, события 10-летней давности на "майдане" в Киеве положили конец истории независимой Украины. Дипломат подчеркнул, что "майдан" привел к параличу государственных управленческих и правоохранительных механизмов, а за ним последовал государственный переворот, который тут же легализовали власти США, предложив считать его не переходом страны под внешнее управление, а "победой свободы и достоинства, которые, однако, очень быстро трансформировались в колониальную зависимость и бесправие".