21 ноября, 22:42

Небензя прокомментировал визит главы Евросовета в Киев

Постпред России при ООН считает, что Шарлю Мишелю следовало во время пребывания на Украине извиниться перед ее гражданами за все невыполненные ЕС обещания

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель должен был бы извиниться перед украинцами за все невыполненные обещания Европейского Союза (ЕС).

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Об этом заявил журналистам во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать визит Мишеля в Киев в годовщину "евромайдана".

"Ему стоило приехать для того, чтобы извиниться перед украинцами за все те обещания, которые ЕС дал, но не смог и не может выполнить", - сказал он.

Мишель 21 ноября прибыл в Киев с необъявленным визитом. В украинскую столицу также приехали глава Минобороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду. 20 ноября Киев посещал министр обороны США Ллойд Остин. 

Теги:
УкраинаРоссияМишель, ШарльНебензя, Василий Алексеевич
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