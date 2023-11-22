Небензя прокомментировал визит главы Евросовета в Киев

Постпред России при ООН считает, что Шарлю Мишелю следовало во время пребывания на Украине извиниться перед ее гражданами за все невыполненные ЕС обещания

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель должен был бы извиниться перед украинцами за все невыполненные обещания Европейского Союза (ЕС).

Об этом заявил журналистам во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать визит Мишеля в Киев в годовщину "евромайдана".

"Ему стоило приехать для того, чтобы извиниться перед украинцами за все те обещания, которые ЕС дал, но не смог и не может выполнить", - сказал он.

Мишель 21 ноября прибыл в Киев с необъявленным визитом. В украинскую столицу также приехали глава Минобороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду. 20 ноября Киев посещал министр обороны США Ллойд Остин.