Песков: Путин обязательно посетит Чечню в подходящее время

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что сейчас "напряженная повестка"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в какой-то перспективе наверняка посетит Чечню, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров от имени местных старейшин пригласил Путина в республику.

"[Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы", - указал Песков, говоря о перспективах поездки президента в Чечню.

Отвечая на реплику о том, что Путин давно не бывал в регионе, пресс-секретарь с улыбкой заверил: "Ну, будет". Конкретных сроков он не озвучил. "Сейчас очень напряженная повестка", - пояснил представитель Кремля.