22 ноября, 03:00,
обновлено 22 ноября, 03:07

Песков: Путин обязательно посетит Чечню в подходящее время

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что сейчас "напряженная повестка"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в какой-то перспективе наверняка посетит Чечню, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров от имени местных старейшин пригласил Путина в республику.

"[Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы", - указал Песков, говоря о перспективах поездки президента в Чечню.

Отвечая на реплику о том, что Путин давно не бывал в регионе, пресс-секретарь с улыбкой заверил: "Ну, будет". Конкретных сроков он не озвучил. "Сейчас очень напряженная повестка", - пояснил представитель Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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