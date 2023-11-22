Песков допустил встречу Путина и Моди в 2024 году

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что до конца 2023 года президент РФ и премьер-министр Индии встретиться не смогут

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди не успеют провести традиционную ежегодную встречу в ближайшие полтора месяца, но такая возможность прорабатывается на 2024 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До конца года она не получится точно. Не успеют уже, графики не удастся синхронизировать. Но на следующий год такая возможность прорабатывается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года лидеры России и Индии встречаются ежегодно, но в 2020 году из-за пандемии встречу на высшем уровне провести не удалось. Путин нанес визит в Нью-Дели в декабре 2021 года. В 2022 году Путин и Моди проводили отдельную встречу во время сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, а в конце года провели обстоятельный телефонный разговор. В этом году Путин и Моди провели два телефонных разговора - в июне и в августе.