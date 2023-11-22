22 ноября, 03:49,
обновлено 22 ноября, 04:05

Песков: умерший в США летчик Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что "всегда самое большое несчастье для человека - стать предателем"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший в 1976 году новейший истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию, не мог прожить счастливую жизнь. Уверенность в этом высказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека - стать предателем", - сказал представитель Кремля.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Беленко умер 24 сентября в доме для престарелых в штате Иллинойс в возрасте 76 лет.

Старший лейтенант Беленко 6 сентября 1976 года перелетел на МиГ-25П в Японию и приземлился на аэродроме острова Хоккайдо, сделав тем самым секретный самолет достоянием спецслужб США. Несмотря на то, что машина была вскоре возвращена Советскому Союзу, американцы успели досконально ознакомиться с конструкцией и бортовым радиоэлектронным оборудованием перехватчика.

Совершивший предательство летчик в 1980 году получил американское гражданство и сменил фамилию на Шмидт. Он работал в США в качестве консультанта авиастроительных компаний и федеральных агентств. 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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