В России предложили обнулять студенческие визы для иностранцев, не планирующих учиться

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что есть некоторые студенты, "которые преследуют экономические цели, а не образовательные"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать законопроект, позволяющий обнулять студенческие визы иностранцев, которые забросили учебу и не планируют учиться в РФ.

"Предлагается, - сказал он в беседе с ТАСС, - сделать единоразовую визу для иностранных студентов, желающих учиться в России. Есть ряд студентов, которые преследуют экономические цели, а не образовательные. Приезжают к нам учиться, затем берут академический отпуск, а потом и вовсе забрасывают учебу в университете. Предлагается обнулять эти визы и возвращать таких студентов в свою страну".

Парламентарий также отметил, что законопроекты могут быть разработаны при участии членов Экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики. Он проводится по инициативе самого Чернышова.

В состав Совета входят представители органов государственной власти, ведущих образовательных учреждений, эксперты и специалисты в области образования и молодежной политики.